Суд наказал блогершу, попытавшуюся оскорбить Апти Алаудинова
Суд счел, что опубликованная в Telegram информация дискредитирует ВС РФ
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Блогерша Оксаны Кобелева штрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стал опубликованный в telegram-канале комментарий к видео с генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Соответствующее решение по делу вынес Геленджикский городской суд.
«В июне текущего года правоохранители обнаружили в telegram-канале Кобелевой пост с видеозаписью генерал-лейтенанта Апти Алаудинова — командира добровольческого формирования „Ахмат“ и заместителя начальника Главного военно-политического Управления ВС РФ. Под видео был размещен текст, который, по мнению суда, дискредитировал армию», — пишет «Фонтанка».
По сведениям издания, суд счел вину установленной. При этом сама Кобелева вину не признала.
Как сообщало URA.RU, ранее к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ привлекли жителя Пермского края. Он зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под женским псевдонимом и разместил оскорбительный комментарий. Мужчине назначили штраф в 40 тысяч рублей.
