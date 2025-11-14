Логотип РИА URA.RU
Суд наказал блогершу, попытавшуюся оскорбить Апти Алаудинова

15 ноября 2025 в 01:06
Суд счел, что опубликованная в Telegram информация дискредитирует ВС РФ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогерша Оксаны Кобелева штрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стал опубликованный в telegram-канале комментарий к видео с генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Соответствующее решение по делу вынес Геленджикский городской суд.

«В июне текущего года правоохранители обнаружили в telegram-канале Кобелевой пост с видеозаписью генерал-лейтенанта Апти Алаудинова — командира добровольческого формирования „Ахмат“ и заместителя начальника Главного военно-политического Управления ВС РФ. Под видео был размещен текст, который, по мнению суда, дискредитировал армию», — пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, суд счел вину установленной. При этом сама Кобелева вину не признала.

Как сообщало URA.RU, ранее к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ привлекли жителя Пермского края. Он зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под женским псевдонимом и разместил оскорбительный комментарий. Мужчине назначили штраф в 40 тысяч рублей.  

