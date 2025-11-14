Спасатели извлекли из искореженного автобуса 16 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спасатели МЧС деблокировали 16 пассажиров после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Кунгурском округе, на месте работают психологи и 22 специалиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию последствий тяжелого ДТП в Кунгурском муниципальном округе. В районе деревни Черепахи произошло столкновение грузового автомобиля с микроавтобусом, в результате чего пожарные и спасатели с применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента деблокировали 16 пассажиров. Все пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи. К сожалению, в результате аварии имеются погибшие», — рассказали в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работают 22 специалиста МЧС, 5 единиц техники и психологи экстренного реагирования, оказывающие помощь пострадавшим и родственникам. По последним данным, в ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку.

