Спасатели деблокировали 16 человек после ДТП под Пермью. Видео
Спасатели извлекли из искореженного автобуса 16 человек
Спасатели МЧС деблокировали 16 пассажиров после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Кунгурском округе, на месте работают психологи и 22 специалиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию последствий тяжелого ДТП в Кунгурском муниципальном округе. В районе деревни Черепахи произошло столкновение грузового автомобиля с микроавтобусом, в результате чего пожарные и спасатели с применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента деблокировали 16 пассажиров. Все пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи. К сожалению, в результате аварии имеются погибшие», — рассказали в пресс-службе МЧС.
На месте происшествия работают 22 специалиста МЧС, 5 единиц техники и психологи экстренного реагирования, оказывающие помощь пострадавшим и родственникам. По последним данным, в ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку.
Вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка возле деревни Черепахи произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. По данным СУ СКР России по Пермскому краю, в результате ДТП погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на месте работают следователи, проводится проверка.
