Полпред Жога вручил награды семьям из ХМАО и ЯНАО
Награды получили семьи Тарасовых и Озимук из ЯНАО и семья Трениных из ХМАО
Фото: Илья Московец
В Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий УрФО. В номинации «Энергия поколений» отметили семьи из ЯНАО и ХМАО — полномочный представитель президента Артем Жога вручил им заслуженные награды. Об этом сообщили в telegram-канале «УрФО ИНФО».
«Полпред Артем Жога вручил награды пяти семьям из регионов Уральского федерального округа в номинации „Энергия поколений“», — сказано в сообщении канала. В этой номинации отмечены семьи из четырех регионов: ЯНАО, ХМАО, Челябинской и Курганской областей.
Ямал представили семья Тарасовых, чей трудовой путь связан с «Газпром добыча Уренгой», и Озимук, продолжающие традиции на «Газпромнефть‑Ноябрьск Нефтегаз». Семья Трениных из ХМАО живая легенда «Газпром трансгаз Сургут». Их многолетняя преданность делу — яркий пример преемственности профессиональных ценностей и вклада северных династий в развитие нефтегазовой отрасли страны.
