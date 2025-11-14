Следователи изучают обстоятельства аварии с автобусом в Кунгурском округе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следствие проводит неотложные действия по уголовному делу о смертельном ДТП с автобусом под Кунгуром, где погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю.

«ДТП произошло 14 ноября 2025 года в 20:40 на 64-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург с участием пассажирского автобуса и автомобиля Scania. В результате ДТП погибли пассажиры, среди которых есть несовершеннолетний. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), которое соединено в одном производстве с делом по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщила о ходе расследования уголовного дела и.о. руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела СКР Екатерина Сотникова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля Scania погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы. В СК уточнили, что все погибшие — пассажиры автобуса. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.