На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября 2025 года США впервые с 2022 года не стали соавторами и проголосовали против западной поправки к резолюции РФ «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Информацию о событии можно найти на сайте ООН, где велась трансляция заседания.

Поправка, которую поддержали многие западные страны, была направлена на корректировку изначального текста российской резолюции. Голосование США против поправки может свидетельствовать об изменении их позиции по вопросу борьбы с неонацизмом и другими формами нетерпимости на международной арене. На сайте ООН отмечается: «Результаты голосования отражают сложные дипломатические отношения между государствами и различные подходы к решению проблем, связанных с расизмом и ксенофобией».

Резолюции, касающиеся борьбы с героизацией нацизма и неонацизма, регулярно выносятся на обсуждение в ООН и вызывают оживленные дебаты среди стран-участниц. Вопрос о том, как балансировать между свободой слова и необходимостью противодействия идеологии, которая может привести к росту нетерпимости и дискриминации, остается одним из самых спорных в международной политике.

