Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских дронах
15 ноября 2025 в 01:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За три часа в небе над несколькими регионами Российской Федерации были перехвачены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал