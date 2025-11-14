Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди идущим транспортом, и столкнулся с автомобилем Scania. Предварительную причину смертельной аварии в Кунгурском округе озвучили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«По предварительным данным, на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит со стороны города Перми в направлении города Екатеринбург 58-летний водитель автомобиля „Газель“, пытаясь избежать столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Scania под управлением 37-летнего мужчины. Обстоятельства и причины ДТП устраиваются, на месте происшествия работают все оперативные службы», — прокомментировал обстоятельства смертельного ДТП в Кунгурском округе заместитель начальника Управления ГАИ ГУ МВД по Пермскому краю Владимир Першини.

Инцидент произошел 14 ноября в 20:40 на 64-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. В результате ДТП погибли семь пассажиров автобуса, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы. по факту происшествия возбуждено уголовное дело.