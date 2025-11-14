Уничтожено 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Дроны удалось ликвидировать
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В течение трех часов средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью российскими регионами России. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
«С 20 до 23 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что пять дронов были ликвидированы над Ростовской областью, столько же — над Республикой Крым. По одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 14 ноября российские средства ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края (66 аппаратов) и над Черным морем (59 аппаратов).
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
