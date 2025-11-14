Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Уничтожено 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ

15 ноября 2025 в 01:46
Дроны удалось ликвидировать

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В течение трех часов средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью российскими регионами России. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«С 20 до 23 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что пять дронов были ликвидированы над Ростовской областью, столько же — над Республикой Крым. По одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 14 ноября российские средства ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края (66 аппаратов) и над Черным морем (59 аппаратов).

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

