Уничтожено 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ

В течение трех часов средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью российскими регионами России. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«С 20 до 23 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что пять дронов были ликвидированы над Ростовской областью, столько же — над Республикой Крым. По одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.