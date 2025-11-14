США арестовали шесть объектов, принадлежащих России

США заблокировали любой доступ дипломатов из России к недвижимости Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В период с 2016 по 2018 год американские власти фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне

«Американские власти в период 2016–2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов...», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Объекты взяты под охрану спецслужб США, что еще больше усугубляет ситуацию и препятствует возможности России контролировать свою недвижимость.