Пермский перевозчик, в автобусе которого в ДТП погибло семь человек, дал первый комментарий

Автобус, попавший в смертельное ДТП под Кунгуром, принадлежит предпринимателю Олегу Ильину. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией

«Обслуживает маршрут ИП Олег Ильин», — сообщил агентству источник. По информации СМИ, речь идет о маршруте № 675 Пермь-Кунгур. В беседе с 59.RU перевозчик заявил, что поехал в ГИБДД после ЧП под Кунгуром. «Пока ничего не известно, связи с водителем нет. Я сейчас в ГИБДД, разбираемся и все выясняем», — пояснил Ильин.