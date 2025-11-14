Пермский перевозчик, в автобусе которого в ДТП погибло семь человек, дал первый комментарий
Предприниматель совместно с ГИБДД разбирается в причинах смертельной аварии
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Автобус, попавший в смертельное ДТП под Кунгуром, принадлежит предпринимателю Олегу Ильину. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией
«Обслуживает маршрут ИП Олег Ильин», — сообщил агентству источник. По информации СМИ, речь идет о маршруте № 675 Пермь-Кунгур. В беседе с 59.RU перевозчик заявил, что поехал в ГИБДД после ЧП под Кунгуром. «Пока ничего не известно, связи с водителем нет. Я сейчас в ГИБДД, разбираемся и все выясняем», — пояснил Ильин.
По предварительным данным, микроавтобус, выполнявший рейс по маршруту Пермь-Кунгур, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Погибли семь человек, 12 получили травмы. Следственное управление СКР по Прикамью возбудило два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которые соединены в одно производство.
Материал из сюжета:Под Кунгуром в серьезной аварии с микроавтобусом погибли люди
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!