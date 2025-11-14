Спасатели извлекли из микроавтобуса пассажиров и передали их медикам Фото: Илья Московец © URA.RU

Аварийно-спасательные работы на месте смертельного ДТП в Кунгурском округе завершены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На месте ДТП в Кунгурском муниципальном округе аварийно-спасательные работы завершены», — указано в telegram-канале министерства. На месте аварии работали 22 специалиста, 5 единиц техники и психологи МЧС России. Пожарные и спасатели с применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента деблокировали 16 пассажиров микроавтобуса.

Вечером 14 ноября 2025 года в 20:40 на 64-м километре автодороги Пермь — Шадейка возле деревни Черепахи произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. В результате ДТП погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.