В Красноярске отметили лучших свердловских авторов современного искусства
Среди победителей Анастасия Крохалева, которая стала «Художником года»
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Красноярске подвели итоги премии в области современного искусства Scan Awards. Среди победителей — пятеро авторов из Екатеринбурга, сообщает «Культура Урала РФ».
«... в номинации „Художник года“ победила Анастасия Крохалева с звуковой скульптурой „Кубек“. Жюри оценило звуковую скульптуру „Кубек“, которая вдохновлена видом сверкающей на солнце пены на реке Кама», — сказано в сообщении. Уточняется, что звук в скульптуре извлекается воздействием воды на керамический элемент и движением двигателя.
Также была отмечена работа «Тихая №4», которая демонстрировалась на финальной выставке Уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге. За победу Анастасия получила грант в размере 250 тысяч рублей.
В сообщении добавили, что в номинации «Открытие года» победил Степан Пантелеев с проектом «Схема нападения на небытие». Сергей Потеряев победил в номинации «Выбор институции» с проектами «Память исчезающих ветров» и «Звуковой ландшафт. Томская симфония». В основе «Звукового ландшафта» лежит серия работ, где изображения дополнены и деформированы записанными городскими звуками.
Работы Федора Телкова отметили в номинации «Современная фотография» за проекты «Право веры» и «Плотина». Ксения Маркелова стала победителем в номинации «Медиарт» с проектом «Малыш-Криптид». Художница придумала фантастическое существо, разработала для него язык, создала стоп-моушн анимацию с посланием и дешифратор, с помощью которого можно разгадывать речь криптида.
