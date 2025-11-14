Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В школе Салехарда открыли первый в городе арт-класс

15 ноября 2025 в 02:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Открытие Арт‑класса должно дать мощный импульс развитию юных талантов

Открытие Арт‑класса должно дать мощный импульс развитию юных талантов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде в школе № 3 открылся первый в городе арт‑класс. Это новаторский шаг, призванный расширить возможности творческого развития школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Чтобы открыть двери для большего самовыражения детей, в этом году в школе решили открыть арт-класс. Творческий подход педагогов помогает раскрыть у детей вокальные, танцевальные, театральные таланты», — сказано в telegram-канале мэрии.

Школа давно известна креативным подходом к обучению. Здесь успешно выступает команда КВН «Уралан», а выступления учеников неизменно вызывают восторг у зрителей. Педагогический коллектив активно вовлекает детей в творческие мероприятия разного уровня.

Продолжение после рекламы

В ближайших планах — партнерство с детской школой искусств: ребята смогут осваивать хоровое пение и игру на музыкальных инструментах. По словам директора школы Сергея Осипова, открытие арт‑класса должно дать мощный импульс развитию юных талантов, возможно, положив начало их будущей карьере в сфере искусства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал