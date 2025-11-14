В школе Салехарда открыли первый в городе арт-класс
Открытие Арт‑класса должно дать мощный импульс развитию юных талантов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде в школе № 3 открылся первый в городе арт‑класс. Это новаторский шаг, призванный расширить возможности творческого развития школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Чтобы открыть двери для большего самовыражения детей, в этом году в школе решили открыть арт-класс. Творческий подход педагогов помогает раскрыть у детей вокальные, танцевальные, театральные таланты», — сказано в telegram-канале мэрии.
Школа давно известна креативным подходом к обучению. Здесь успешно выступает команда КВН «Уралан», а выступления учеников неизменно вызывают восторг у зрителей. Педагогический коллектив активно вовлекает детей в творческие мероприятия разного уровня.
В ближайших планах — партнерство с детской школой искусств: ребята смогут осваивать хоровое пение и игру на музыкальных инструментах. По словам директора школы Сергея Осипова, открытие арт‑класса должно дать мощный импульс развитию юных талантов, возможно, положив начало их будущей карьере в сфере искусства.
