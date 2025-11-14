ДТП удалось предотвратить благодаря бдительности очевидца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) прохожий предотвратил столкновение автомобилей. Мужчина, двигаясь мимо парковки, заметил неуправляемую иномарку и рукой остановил ее, не допустив удара о другую машину. Соответствующие кадры инцидента появились в соцсети.

«В пятницу вечером шел на баскетбол, случайно увидел, как скатывается машина без водителя. Попытался остановить. Никто не пострадал, кроме моей руки. Ребята, оценивайте свои силы. Всем удачи с машинами», — написал в соцсети «ВКонтакте» Эмиль Газизуллин.

На кадрах с камер наблюдения видно, как легковой автомобиль, вероятно, не поставленный на стояночный тормоз, начинает движение задним ходом. Проходящий мимо мужчина замечает угрозу столкновения и предотвращает удар. Спустя некоторое время возвращается водитель, который спешно садится и уезжает.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Часть из них считает, что молодой человек напрасно рисковал своей жизнью, другие же удивились, поскольку хозяин иномарки не выразил беспокойства и благодарности прохожему.