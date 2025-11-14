Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Бойцы ВС РФ разнесли украинскую «машину апокалипсиса», удар сняли на видео

ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль производства Senator под Купянском
15 ноября 2025 в 03:46
ВС РФ сорвали ротации и подвоз боеприпасов ВСУ

ВС РФ сорвали ротации и подвоз боеприпасов ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские FPV-дроны ликвидировали бронеавтомобиль канадского производства Senator под Купянском. Видеоматериал, демонстрирующий удар по боевой машине, опубликовал телеканал «Звезда». 

«При помощи ударных дронов-камикадзе им удается успешно срывать ротации и подвоз боеприпасов для противника», — сказано в сообщении. На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон наносит прямое попадание по бронемашине ВСУ, также запечатлены прилеты в несколько пикапов с украинскими солдатами.

Операция подчеркивает растущую роль беспилотных технологий в современных военных конфликтах. Использование FPV-дронов позволяет российским военным эффективно противодействовать противнику, нарушая его логистику и ротацию сил.

Использование FPV-дронов в операции под Купянском продолжает демонстрировать эффективность тактики «свободной охоты» и засад, ранее применявшейся расчетами беспилотников Восточной группировки войск. Ранее сообщалось об уничтожении транспортных средств ВСУ и нанесении ударов по укрепленным позициям в Запорожской области, а также о разрушении железнодорожной инфраструктуры, использовавшейся для переброски вооружений в Донбасс.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

