Итальянская газета перехватила интервью с Лавровым у конкурента после скандала

Итальянская газета Verita опубликовала полную версию интервью Сергея Лаврова, которое издание Corriere della Sera отказалось печатать из-за «спорных» высказываний министра о неонацизме на Украине. В печатной версии размещены выдержки из интервью и QR-код, ссылающийся на полный текст онлайн.

«Мы публикуем полную версию интервью, переведенную на итальянский язык, без пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности. Читатели имеют право слышать даже спорные мнения для формирования собственного мнения», — говорится в сообщении на сайте Verita.