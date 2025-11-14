Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге открылся магазин товаров для дома

Sela Home открыла магазин в Екатеринбурге
15 ноября 2025 в 04:04
В ТЦ «Гринвич» открылся магазин Sela Home

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» открылся магазин товаров для дома Sela Home. Об этом сообщает издание Shoppers со ссылкой на представителя компании.

В первую коллекцию вошли около 500 позиций: текстиль, посуда, декор, детские игрушки, товары для хранения и аксессуары. Уточняется, что новые торговые точки также появились в Петербурге (ТЦ «Охта молл»), Ростове-на-Дону («Мега») и Москве (ТЦ «Павелецкая Плаза», «Коламбус» и «Город Лефортово»).

До конца 2025 года Sela Home планирует открыть магазины в «Ривьере» и «Мега Химки» в Москве, в «Голливуде» в Петербурге, «Горизонте» в Ростове-на-Дону и «Планете» в Красноярске. В 2026 году компания намерена расширить ассортимент, добавив товары для животных, аксессуары для готовки, сезонные коллекции, а также планирует проводить коллаборации.

