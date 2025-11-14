В Екатеринбурге открылся магазин товаров для дома

В ТЦ «Гринвич» открылся магазин Sela Home Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» открылся магазин товаров для дома Sela Home. Об этом сообщает издание Shoppers со ссылкой на представителя компании.

В первую коллекцию вошли около 500 позиций: текстиль, посуда, декор, детские игрушки, товары для хранения и аксессуары. Уточняется, что новые торговые точки также появились в Петербурге (ТЦ «Охта молл»), Ростове-на-Дону («Мега») и Москве (ТЦ «Павелецкая Плаза», «Коламбус» и «Город Лефортово»).