После дождей в Прикамье ударят морозы

В выходные в Пермском крае ожидаются дожди и мокрый снег с похолоданием до -7 градусов. Такой прогноз дали метеорологи.

«В предстоящие выходные Пермский край окажется под влиянием холодного фронта, который принесет в регион умеренные и сильные осадки. В субботу, 15 ноября, на севере края ожидается мокрый снег, в центральных и южных районах — дождь. Температура ночью составит +1…+6 градус, днем на севере похолодает до 0…-2 градусов, на остальной территории будет +2…+7 градусов», — говорится в telegram-канале «Метеоролог и я».

В воскресенье, 16 ноября, осадки в виде снега и дождя продолжатся до середины дня, после чего возможны прояснения. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, на севере — до -5 градусов, днем во всем регионе похолодает до -2…-7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, при порывах — до 15 метров в секунду.

