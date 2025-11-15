«Оранжевый» код опасности объявлен на Камчатке из-за вулкана

На Камчатке произошел выброс пепла вулкана Крашенниников на 3,5 километра в высоту (архивное фото) Фото: NASA / Wikipedia / Public Domain

На Камчатке вулкан Крашенинникова произвел эксплозии, в результате которых пепел поднялся на высоту 2,7 километра над уровнем моря (н.у.м). В связи с активностью вулкана авиационный цветовой код установлен на уровне «оранжевый», передает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«В 13:00 KST (15.11 01:00 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,7 километров н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на юго-запад от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый», — говорится в telegram-канале «KVERT ИВиС ДВО РАН».

Этот цветовой код означает, что извержение представляет угрозу для авиаперевозок в регионе. Отмечается, что вулкан Крашенинникова находится в Восточном вулканическом поясе, примерно в 13 километрах к югу от озера Кроноцкое и в 200 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

