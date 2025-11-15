Чего ждать землянам: какой силы будет магнитная буря 16 ноября 2025

Прогноз от ученых на 16 ноября 2025 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии в воскресенье, 15 ноября 2025 года, ожидается небольшая вероятность магнитной бури. Несмотря на то что метеозависимые люди не почувствуют значительного воздействия солнечной активности на свое состояние здоровья, организм многих жителей России продолжает восстанавливаться после последствий сильной бури, которая произошла 12 ноября. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года наблюдается высокая активность солнечного цикла. Одним из наиболее значимых событий месяца стало возникновение 12 ноября мощной магнитной бури, достигшей уровня G4.66 — это наиболее интенсивная магнитная буря в этом году. Ее причиной послужила солнечная вспышка класса X5.1, которая привела к выбросу корональной массы в сторону Земли.

Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, после упомянутого экстремального события уровень солнечной активности снизился:

В течение 13 ноября была зарегистрирована только одна незначительная вспышка класса C2.2, произошедшая вечером в 22:39 по московскому времени. Данный инцидент относится к категории фоновой активности и не несет угрозы.

Утром 14 ноября зафиксирована очередная незначительная солнечная вспышка класса C1.5 в области 4274. Максимальный уровень активности был достигнут в 05:32 по московскому времени. Вторая по силе вспышка года X4.05 в области 4274 произошла в 10:44 и продлилась чуть меньше часа (пока непонятно, какое воздействие окажет эта вспышка).

Ночью 15 ноября в 00:22 мск в области 4274 обнаружена вспышка класса M1.3, которая продлилась 12 минут. Также были зафиксированы еще три вспышки класса C.

Текущее значение индекса солнечного потока F10.7 составляет 142 единицы, что соответствует умеренному уровню активности звезды. Прогнозные значения на 16 ноября — 165 единиц, на 17 ноября — 170 единиц, что говорит о колебаниях активности Солнца.

Прогноз магнитных бурь на 16 ноября 2025 года

По состоянию на 16 ноября прогнозируется, что уровень геомагнитной активности (Kp) не превысит 3 баллов в соответствии с десятибалльной шкалой интенсивности. Такой показатель соотносится с уровнем «слабые возмущения».

В качестве сравнения можно привести данные о мощной буре, которая произошла 12 ноября: ее интенсивность достигла уровня G4.66, а значение индекса Kp составило примерно 8 баллов.

Прогнозное значение индекса Ap (среднесуточного планетарного индекса геомагнитной активности) на 16 ноября составит 10 единиц — это показатель, характерный для возбужденной магнитосферы.

Специалисты отмечают, что большинство людей не испытывают дискомфорта или ухудшения здоровья во время подобных магнитных бурь. Однако у лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, после экстремальной магнитной бури, произошедшей 12 ноября, все еще могут наблюдаться остаточные проявления.

Вероятность возникновения сильных геомагнитных возмущений в этот день составляет 51%. Вероятность того, что уровень геомагнитных возмущений останется в пределах «оранжевого» уровня, составляет всего 24%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Эксперты предполагают, что магнитная буря, которая фиксируется в данный момент, не будет единственной в этом месяце. Согласно долгосрочному прогнозу:

С 18 по 23 ноября Прогнозируются периоды, в основном характеризующиеся спокойствием, с редкими проявлениями незначительного возмущения магнитосферы.

Прогнозируются периоды, в основном характеризующиеся спокойствием, с редкими проявлениями незначительного возмущения магнитосферы. С 28 ноября по 4 декабря ожидается существенный рост геомагнитной активности, который может привести к появлению слабой магнитной бури.

ожидается существенный рост геомагнитной активности, который может привести к появлению слабой магнитной бури. В середине декабря ожидается постепенное снижение геомагнитной активности и стабилизация обстановки.

Следует учитывать, что прогноз на длительный период может содержать погрешности. Людям, которые чувствительны к изменениям погоды, рекомендуется заранее ознакомиться с прогнозом и узнать о вероятности возникновения шторма в ближайшее время.

Какие симптомы возникают при магнитных бурях

Геомагнитные возмущения, особенно если они достигают средней и высокой интенсивности, представляют значительную угрозу для лиц, чувствительных к изменениям в геомагнитном поле.

Помимо пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые традиционно входят в группу риска, в последнее время отмечается увеличение числа случаев негативного воздействия на молодежь, не имеющую явных проблем со здоровьем.

Среди возможных реакций на геомагнитные возмущения можно выделить следующие:

Цефалгический синдром : проявляется в виде различных головных болей — от ощущения давления в височной области до интенсивных мигреней, сопровождающихся светобоязнью.

: проявляется в виде различных головных болей — от ощущения давления в височной области до интенсивных мигреней, сопровождающихся светобоязнью. Вегетативная дисрегуляция : выражается в нестабильности артериального давления, которое может как резко возрастать, так и падать до аномально низких показателей.

: выражается в нестабильности артериального давления, которое может как резко возрастать, так и падать до аномально низких показателей. Кардиологические симптомы : включают ощущение учащенного сердцебиения (тахикардия) или появление нерегулярного сердечного ритма.

: включают ощущение учащенного сердцебиения (тахикардия) или появление нерегулярного сердечного ритма. Астенический синдром: характеризуется общей слабостью, беспричинной усталостью, снижением умственной работоспособности и проблемами с концентрацией внимания.

характеризуется общей слабостью, беспричинной усталостью, снижением умственной работоспособности и проблемами с концентрацией внимания. Психоэмоциональные расстройства : проявляются в виде нарушений сна (бессонница или чрезмерная сонливость), повышенной раздражительности, вспыльчивости и необоснованного чувства тревоги.

: проявляются в виде нарушений сна (бессонница или чрезмерная сонливость), повышенной раздражительности, вспыльчивости и необоснованного чувства тревоги. Обострение хронических заболеваний: возможно возобновление болевого синдрома при артритах, артрозах и других патологиях опорно-двигательного аппарата.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Несмотря на то что магнитная буря, ожидаемая 16 ноября, не несет существенной угрозы, медицинские специалисты советуют придерживаться ряда несложных правил для снижения возможного негативного воздействия.

Общие рекомендации:

обеспечить полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов;

поддерживать оптимальный водный баланс, употребляя не менее 1,5–2 литров чистой воды в сутки;

минимизировать воздействие стрессовых факторов и избегать конфликтных ситуаций;

снизить уровень физических нагрузок, уделяя особое внимание ограничению активности в утреннее время;

регулярно проветривать помещение;

включать в распорядок дня спокойные прогулки на открытом воздухе.

Особые рекомендации для метеочувствительных людей: