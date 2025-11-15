Свечи и журавлики: в Тюменской области почтили память погибших в ДТП

Одновременно другая акция прошла на 372-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области прошли две памятные акции, посвященные жертвам дорожно-транспортных происшествий. В Тюмени мероприятие состоялось на перекрестке улиц Салманова и Уездной, где в ДТП погиб 13-летний подросток на питбайке. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Акция памяти жертв ДТП прошла на перекрестке улиц Ф. Салманова и Уездной в Тюмени, где погиб 13-летний подросток, ехавший на питбайке», — пишут в посте telegram-канала. В акции приняли участие начальник городской Госавтоинспекции Александр Таратута, депутаты, кадеты, юнармейцы и родители погибшего мальчика. Участники зажгли свечи в память о погибших на дорогах.









1/3 Перекресток улиц Ф.Салманова и Уездной в Тюмени Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области

Одновременно другая акция прошла на 372-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе. Активисты «Движения Первых» и сотрудники ГИБДД раздавали водителям бумажных журавлей — символ жизни — и напоминали о важности соблюдения ПДД.

