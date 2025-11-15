Жителей Ноябрьска приглашают обсудить бюджет города на 2026 — 2028 годы

Предложения и замечания к проекту бюджета принимаются до 20 ноября Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) жителей приглашают на обсуждение плана городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Публичные слушания пройдут 25 ноября в арт-резиденции «Миксер», улица Советская, 27/1. Об этом пишет администрация города в telegram-канале.

«Горожанам представят проект решения Думы города Ноябрьска „О бюджете города Ноябрьска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“. Публичные слушания пройдут 25 ноября в 18:00 в арт‑резиденции „Миксер“, улица Советская, дом 27/1», — сообщает пресс-служба.

Участие в обсуждении главного финансового документа города могут принять совершеннолетние жители Ноябрьска, постоянно проживающие в городе. Предложения и замечания к проекту бюджета принимаются до 20 ноября включительно. Их можно также направить письменно по адресу: улица Ленина, 47, кабинет 219, или через Единый портал госуслуг.

