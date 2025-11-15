Жителей Ноябрьска приглашают обсудить бюджет города на 2026 — 2028 годы
Предложения и замечания к проекту бюджета принимаются до 20 ноября
Фото: Александр Константинов © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) жителей приглашают на обсуждение плана городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Публичные слушания пройдут 25 ноября в арт-резиденции «Миксер», улица Советская, 27/1. Об этом пишет администрация города в telegram-канале.
«Горожанам представят проект решения Думы города Ноябрьска „О бюджете города Ноябрьска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“. Публичные слушания пройдут 25 ноября в 18:00 в арт‑резиденции „Миксер“, улица Советская, дом 27/1», — сообщает пресс-служба.
Участие в обсуждении главного финансового документа города могут принять совершеннолетние жители Ноябрьска, постоянно проживающие в городе. Предложения и замечания к проекту бюджета принимаются до 20 ноября включительно. Их можно также направить письменно по адресу: улица Ленина, 47, кабинет 219, или через Единый портал госуслуг.
Ранее URA.RU сообщало, что Совет Законодательного Собрания ЯНАО утвердил проект повестки пленарного заседания, которое пройдет 20 ноября 2025 года. Ключевым вопросом станет рассмотрение проекта закона об окружном бюджете на 2026–2028 годы.
