Какие праздники отмечают 16 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Воскресенье, 16 ноября, в мире связано с важными социальными и культурными явлениями. В России отмечается праздник проектировщика и самбо. Православные верующие чтят память святой Анны Всеволодовны, в народе — Анна Холодная. В эту дату родились Тиберий, Уильям Хэнди, Александр Колчак, Чинуа Ачебе, Лев Николаев, Роберт Амирханян. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 16 ноября 2025 года

Международный день терпимости

Международный день терпимости ежегодно отмечается 16 ноября. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1995 году вместе с Декларацией принципов терпимости и поддержан ООН в 1996-м.

Терпимость трактуется как уважение и принятие различий между людьми, признание их равного достоинства и права на собственные убеждения. Это не безразличие к поступкам, а готовность воспринимать разнообразие как норму и ценность. Толерантность важна в любой сфере — от межнациональных отношений до повседневного общения.

Наше разнообразие — источник силы, а уважение друг к другу — основа спокойной и безопасной жизни

ЮНЕСКО подчеркивает, что нетерпимость чаще всего возникает из невежества, страха и стереотипов, поэтому ключевым инструментом борьбы с ней является образование. Оно учит правам человека, формирует уважительное отношение к другим и снижает уровень предубеждений. ЮНЕСКО также вручает Премию Маданжита Сингха — награду за вклад в развитие культуры ненасилия и межкультурного понимания.

Главная цель даты — напомнить миру о необходимости уважения культурного, религиозного, национального и социального разнообразия. Поддержка диалога, взаимное уважение и умение слышать друг друга помогают предотвратить насилие и сохранить мир в обществе.

Международный день борьбы с анорексией

Во всем мире 16 ноября отмечают Международный день борьбы с анорексией — датy, созданную для привлечения внимания к тяжелому расстройству пищевого поведения, связанному со страхом набрать вес и искаженным восприятием собственного тела.

Проблема стала особенно заметной в XX–XXI веках на фоне давления стандартов красоты и стремления к чрезмерной худобе. К распространенным тревожным признакам относят резкое похудение, отказ от еды, навязчивый контроль веса, общую слабость и ухудшение самочувствия.

Чаще всего анорексия развивается у девушек и молодых женщин, но встречается и у мужчин

Во многих странах 16 ноября проводят лекции, встречи и просветительские акции, направленные на формирование здорового отношения к телу и поддержку людей, столкнувшихся с расстройством. Известные личности, открыто рассказывающие о своем опыте, помогают обществу лучше понять серьезность этой проблемы.

Всемирный день памяти жертв ДТП

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в 2025 году отмечается 16 ноября. Он учрежден ООН в 2005 году и посвящен людям, погибшим и пострадавшим в авариях, а также поддержке их семей.

Ежегодно в ДТП гибнут около 1,3 млн человек, десятки миллионов получают травмы. Основные причины трагедий — превышение скорости, невнимательность, вождение в состоянии опьянения и пренебрежение правилами.

В 16:00 водители включают аварийную сигнализацию в знак памяти о погибших

В этот день по всему миру проходят церемонии, акции, службы, донорские мероприятия и программы по повышению безопасности на дорогах. В России традиционно проводят встречи с автоинспекторами, уроки для молодежи, мемориальные события.

Всемирный день рукоделия

Праздник, посвященный сохранению ремесел и ценности ручного труда отмечают 16 ноября. Инициаторами даты стали международные культурные организации, обратив внимание на исчезновение традиционных техник и необходимость сохранять мастерство.

На Руси рукоделие было важной частью быта: женщины занимались вышивкой, вязанием, ткачеством, плетением. Покровительницами считались Макошь, Параскева Пятница и другие святые. Многие старые профессии утратились, но интерес к ручному творчеству сохранился.

Праздник напоминает о важности передачи традиций и поддержке творцов, которые сохраняют культурное наследие

Сегодня рукоделие включает классические и современные направления: вышивку, вязание, кружево, валяние, скрапбукинг, декупаж, батик, карвинг, создание кукол и украшений. Мастера по всему миру проводят фестивали, ярмарки и мастер-классы, демонстрируя уникальные техники и изделия.

Рукоделие стало популярным хобби: оно помогает расслабиться, развивает навыки и позволяет создавать неповторимые вещи. Многие модные дома вновь обращаются к ручной вышивке и кружеву, возвращая ремеслам актуальность.

День нанизывания бисера

Праздник, посвященный одному из древнейших материалов для рукоделия отмечают 16 ноября. Бисер использовался еще в Древнем Египте, его носила Клеопатра, а на Руси им украшали сумочки, пояса и одежду.

Существуют разные способы нанизывания: поштучный, набор из емкости и с помощью спиннера. Техники низания — продольная, поперечная, угловая и круговая — позволяют создавать разнообразные узоры. Выбор основы (нитка, леска, проволока) зависит от назначения изделия.

Сегодня бисер активно применяется в украшениях, вышивке, декоре одежды и интерьера

Бисероплетение развивает мелкую моторику, творческое мышление и приносит эстетическое удовольствие. В День нанизывания бисера мастерицы проводят мастер-классы, создают украшения и делятся опытом, сохраняя древние ремесла и вдохновляя других на творчество.

Праздник суточного застолья

Праздник суточного застолья — шуточное торжество, во время которого рекомендуется устроить застолье, длящееся ровно 24 часа. Строгих правил нет: можно наслаждаться едой, напитками и общением с друзьями и семьей, соблюдая разумные меры.

Даже символическое празднование сделает день особенным и запоминающимся

Праздник дает возможность проявить креативность в кулинарии, попробовать новые блюда, устроить мини-конкурсы или мастер-классы. Смысл праздника — объединение людей за столом, радость общения и веселье, при этом не обязательно следовать строгой форме или употреблять алкоголь.

Российские праздники 16 ноября 2025 года

День проектировщика

Праздник специалистов, создающих чертежи и проекты для строительства, инженерных систем и дизайна отмечается в России 16 ноября. В этот день проводятся корпоративные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и выставки, где профессионалы делятся опытом и показывают свои проекты. Праздник подчеркивает важность труда проектировщиков для общества и строительства.

Профессия требует технического мышления, аналитики, ответственности и творческого подхода

День самбо

Всероссийский день самбо — советского, а затем международного вида спортивного единоборства отмечается 16 ноября. Этот вид спорта был создан в 1920–1930-е годы на основе дзюдо, джиу-джитсу и национальных боевых искусств советскими энтузиастами Виктором Спиридоновым, Василием Ощепковым и Анатолием Харлампиевым.

Официально самбо признано видом спорта 16 ноября 1938 года. Позже дисциплина получила международное признание, включая статус в ФИЛА и участие в чемпионатах мира и Европы.

Самбо разделяется на спортивное и боевое направления. Спортивное демонстрирует броски и болевые приемы, боевое направлено на эффективное нейтрализование противника, приближаясь по стилю к ММА. Занятия самбо развивают физическую форму, силу духа, упорство, самодисциплину и уважение к сопернику.

Православный праздник 16 ноября 2025 года

День памяти святой Анны Всеволодовны

Память Анны Всеволодовны чтится 3 ноября и 18 мая (по старому стилю)

Анна Всеволодовна (Янка), дочь киевского князя Всеволода Ярославича и византийской царевны, сестра Владимира Мономаха, родилась во второй половине XI века. Ее образованность и благочестие определили судьбу: несмотря на помолвку с византийским царевичем Константином Дукой, брак не состоялся, и она выбрала монашество. В 1086 году князь основал для Анны Андреевский (Янчин) монастырь в Киеве, где она стала первой игуменьей.

Святая активно развивала монастырь и духовное образование: при обители она открыла первую на Руси школу для девочек, обучавшую письму, ремеслам, пению и христианской нравственности. Она совершала поездки в Константинополь для изучения монашеских традиций и привозила новые знания и книги на Русь.

Анна Всеволодовна провела в монастыре 26 лет, обучая и наставляя монахинь и юных девушек, прославилась благотворительностью и даром врачевания. Скончалась 3 ноября 1112 года и была похоронена в Андреевском монастыре. Ее деятельность считается выдающимся примером женского просвещения и духовного служения на Руси.

Народный праздник 16 ноября 2025 года

Анна Холодная

На Анну Холодную женщины пряли и ткали, готовили замороженные ягоды — бруснику, клюкву, морошку, варили кисели, пекли пироги, блины и караваи, которыми угощали семью и соседей, веря, что щедрость привлечет тепло и достаток. Детям готовили замороженное молоко с сахаром, подаваемое с блинами — предшественник современного мороженого.

День считался временем подготовки к зиме: проверяли печи, утепляли дом, завершали уборку и ремонт, следили за состоянием дымохода и топки. Также день воспринимался как время очищения: прощали обиды, наводили порядок в отношениях, уделяли внимание душевному равновесию.

На Анну Холодную особое внимание уделяли хозяйству и рукоделию

Некоторые обряды включали «призывание тепла»: зажигали свечи у входа в жилище, чтобы «приманить» свет и уют в дом. Знахари и колдуны в этот день принимали много посетителей для снятия сглаза и порчи.

Приметы 16 ноября

Отсутствие снега может свидетельствовать о том, что год будет неурожайным.

может свидетельствовать о том, что год будет неурожайным. Если небо ясное , это указывало на то, что зима будет суровой, но с небольшим количеством снега.

, это указывало на то, что зима будет суровой, но с небольшим количеством снега. Появление низко висящих над землей облаков предвещает скорое понижение температуры.

предвещает скорое понижение температуры. Поведение дыма из трубы может служить индикатором изменения погоды: если дым стелется вдоль земли, можно ожидать потепления, а если поднимается вертикально — приближения морозов.

может служить индикатором изменения погоды: если дым стелется вдоль земли, можно ожидать потепления, а если поднимается вертикально — приближения морозов. Интенсивный треск дров в печи часто служит предвестником сильных холодов.

часто служит предвестником сильных холодов. Если хлеб, оставленный на улице, замерз, это может означать, что в ближайшее время температура воздуха понизится.

Мерцание звезд на рассвете может быть признаком ухудшения погоды в ближайшие дни.

Иней на деревьях — к теплой и снежной зиме

Чего нельзя делать 16 ноября

Ссориться, злословить, интриговать — разлад и болезни.

— разлад и болезни. Начинать новые дела — они «замерзнут» и не принесут результата.

— они «замерзнут» и не принесут результата. Лениться или бездействовать — нужно поддерживать тепло и порядок в доме.

Выбрасывать хлеб и еду — к голодной зиме.

— к голодной зиме. Беременным работать тяжело — ребенок будет беспокойным.

— ребенок будет беспокойным. Путешествовать без нужды — возможны опасности и неприятности.

Жаловаться, унывать и думать о плохом в этот день нельзя, считалось, что это привлекает несчастья и «холод» в дом

