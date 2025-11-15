Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Le monde: «мафия» похоронных бюро Украины процветает за счет военных действий

15 ноября 2025 в 21:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По данным издания, похоронщики на Украине считают, что сейчас «идеальное время» для процветания такого бизнеса

По данным издания, похоронщики на Украине считают, что сейчас «идеальное время» для процветания такого бизнеса

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Украине похоронные службы «расцвели» во время боевых действий. Об этом сообщили французские журналисты.

«Это хаотичный рынок, где каждый хватает, что может. Если я не пойду на эти методы, моя тарелка будет пустой», — цитирует Le Monde сотрудника одной из таких служб. Отмечается, что из-за коррупции страдают прежде всего гражданские: из-за завышения стоимости, навязывания лишних услуг. Утверждается, что похоронщики вступают в негласные сделки с полицией, больницами и моргами, чтобы первыми получать информацию о смерти и предлагать свои услуги скорбящим.

Как пишет издание, госструктуры Украины якобы знают о проблеме, но регулирующие законопроекты приняты не были. «Боевые действия — идеальное время для процветания этой мафии похоронного бюро. У людей другие приоритеты, и они сосредоточены на выживании», — цитирует газета замдиректора государственного похоронного бюро Александра Скорика.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал