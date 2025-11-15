Le monde: «мафия» похоронных бюро Украины процветает за счет военных действий

По данным издания, похоронщики на Украине считают, что сейчас «идеальное время» для процветания такого бизнеса Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Украине похоронные службы «расцвели» во время боевых действий. Об этом сообщили французские журналисты.

«Это хаотичный рынок, где каждый хватает, что может. Если я не пойду на эти методы, моя тарелка будет пустой», — цитирует Le Monde сотрудника одной из таких служб. Отмечается, что из-за коррупции страдают прежде всего гражданские: из-за завышения стоимости, навязывания лишних услуг. Утверждается, что похоронщики вступают в негласные сделки с полицией, больницами и моргами, чтобы первыми получать информацию о смерти и предлагать свои услуги скорбящим.