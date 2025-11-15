На турнире RCC Fair Fight две звезды кулачных боев сцепились в кикбоксинге

Гаджи «Автомат» выбросил мощнейший лоу-кик, которым срубил Олега «Фомича» Фото: Александр Стародумов © URA.RU

В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight 34 Гаджи «Автомат» Наврузов одержал победу над Олегом «Фомич» Фомичевым с помощью лоу-кика. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

«После одного из лоу-киков Фомичев захромал, и Гаджи выбросил еще один мощнейший лоу-кик, которым срубил Олега», — сказано в сообщении. Отмечается, что «Фомич» сигнализировал о невозможности продолжить бой.

Первый поединок спортсменов на голых кулаках на турнире RCC Hard оставил много вопросов, поэтому было решено провести реванш. Во время боя Олег Фомичев активно атаковал, но Гаджи «Автомат» эффективно отвечал.

