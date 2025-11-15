Логотип РИА URA.RU
Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху по ядерному оружию и конфликтам

15 ноября 2025 в 23:38
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам, в частности, по ядерной программе и обстановке в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Путина с Нетаньяху. Они обсудили сектор Газа, прекращение огня, иранскую ядерную программу и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии», — цитирует пресс-службу Кремля ТАСС.  

Как сообщало URA.RU, ранее Россия осудила план Израиля по разделу Сирии. В телефонном разговоре 28 июля президент Путин указал премьер-министру Нетаньяху, что Арабская Республика должна сохранить суверенитет. Лидеры государств обсудили различные «аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке».

