Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху по ядерному оружию и конфликтам
Путин в разговоре с премьер-министром Израиля поднял тему ядерного оружия
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам, в частности, по ядерной программе и обстановке в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.
«Состоялся телефонный разговор Путина с Нетаньяху. Они обсудили сектор Газа, прекращение огня, иранскую ядерную программу и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии», — цитирует пресс-службу Кремля ТАСС.
Как сообщало URA.RU, ранее Россия осудила план Израиля по разделу Сирии. В телефонном разговоре 28 июля президент Путин указал премьер-министру Нетаньяху, что Арабская Республика должна сохранить суверенитет. Лидеры государств обсудили различные «аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке».
