В переписке Эпштейна обнаружили секс-компромат на Трампа с неким «Буббой»: кому это выгодно

В опубликованных письмах содержится информация, что Трам якобы имел интимную близость с некто по прозвищу «Бубба» Фото: Official White House / Tia Dufour

В опубликованной переписке обвиненного в педофилии и связанного с президентом США Дональдом Трампом американского финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком обнаружены материалы, которые могут компрометировать главу Белого дома. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно информации издания, в ходе анализа переписки 2018 года выявлено упоминание о вероятном наличии у президента России Владимира Путина материалов, компрометирующих лидера США. Об этом Марк просил уточнить Джеффри у одного из американских чиновником. Поводом для этого стало одно из писем, в котором, как утверждается, Трамп якобы имел интимную связь с человеком по прозвищу «Бубба» («Bubba»).

Компромат на президента США уже дошел до Конгресса, где также заинтересовались перепиской. Причем это уже далеко не первый секс-скандал, связанный с Трампом. Подробнее об этой и других историях — в материале URA.RU.

Компромат на Трампа «в руках Путина»

Конгрессмены-демократы 12 ноября опубликовали три электронных письма, принадлежащие финансисту Джеффри Эпштейну. Ранее он был обвинен в торговле несовершеннолетними девушками с целью их сексуального использования. Однако Эпштейн так и не дождался начала суда. Он покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года.

Спустя несколько дней издание Newsweek опубликовало материал, в котором указало на новый поворот в деле Эпштейна. Сенсацией как раз и стала переписка, которая велась с его братом Марком в 2018 году. В ней журналисты обнаружили намеки на якобы наличие у президента России Владимира Путина материалов, способных скомпрометировать Дональда Трампа.

По данным Newsweek, в письме от 21 марта 2018 года Марк Эпштейн обращался к своему брату с просьбой узнать у бывшего советника Белого дома Стива Бэннона о наличии у президента России материалов компрометирующего характера, связанных с Трампом. В частности, речь идет о фотографиях или видеозаписях, которые могли бы подтвердить интимные отношения американского президента с человеком, известным под прозвищем «Бубба». На что Джеффри Эпштейн посоветовал спросить об этом у российского лидера лично.

В ходе изучения материалов дела был выявлен дополнительный значимый факт. По информации издания Politico, опубликованной 13 ноября, Джеффри Эпштейн в период с 2017 по 2018 год направлял письма американским и европейским политикам с предложением предоставить им определенные данные о Трампе. В частности, в 2018 году Эпштейн якобы предпринимал попытку установить контакт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым через главу Совета Европы.

Кем может являться «Бубба»

Прозвище «Bubba» ассоциируется с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, но, как сообщил Марк Эпштейн изданию Newsweek, в данном случае речь идет не о Клинтоне. При этом Эпштейн не раскрыл больше никаких сведений относительно личности «Буббы» и содержания письма. Однако отмечается, что в других опубликованных документах данное прозвище фигурировало именно в контексте Билла Клинтона. На данный момент личность «Bubba» пока остается загадкой.

Заинтересованность Конгресса США

Член палаты представителей США Роберт Гарсия выразил интерес к переписке Джеффри с его братом. По словам чиновника, Комитет по надзору Палаты представителей США, который ранее обнародовал обширный архив писем Эпштейна, в настоящее время не располагает достаточным объемом информации для корректной интерпретации обнаруженных материалов. Гарсия акцентировал внимание на том, что для более полного понимания уже собранных комитетом электронных писем и показаний критически необходимы недостающие данные из Минюста США.

Трамп обвинил демократов в фальсификации

В свою очередь Трамп сообщил, что состоял в «долгих плохих отношениях» с Эпштейном, а также никогда не бывал на том самом острове. Кроме того, американский лидер дал указание Минюсту США и генпрокурору Пэму Бонди провести расследование возможных связей некоторых политиков и бизнесменов с финансистом. По мнению американского лидера, представители демократической партии стремятся отвлечь общественность от проблем, связанных с шатдауном, и своих неудач, активно используя тему Эпштейна.

«Демократы снова пытаются поднять эту мистификацию с Джеффри Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном и многими другими вопросами. Только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

В связи с этим глава Белого дома потребовал провести проверку взаимоотношений финансиста с Биллом Клинтоном, экономистом Ларри Саммерсом, сооснователем LinkedIn Рейдом Хоффманом, а также с банками J.P. Morgan и Chase. Трамп назвал недавно появившуюся информацию новой попыткой воссоздать ситуацию с ложными скандалами. По его словам, все значимые контакты Эпштейна приводят именно к демократам.

Трамп и раньше оказывался в эпицентре секс-скандалов

В конце 2016 года, во время предвыборной гонки, больше десяти женщин обвинили Трампа в домогательствах. Об этом писала газета The New York Times. Одной из женщин была 74-летняя Джессика Лидс. Она рассказала, что примерно 30 лет назад летела в самолете с будущим президентом США. Через 45 минут после взлета он начал вести себя неприлично, и ей пришлось пересесть.

Другая женщина, Рейчел Крукс, говорила, что, когда ей было 22 года, она работала секретарем в компании Bayrock Group в Trump Tower на Манхэттене. Однажды она встретилась с Трампом около лифта и представилась ему. После рукопожатия он поцеловал ее сначала в щеку, а потом в губы. Крукс посчитала это неуместным.

Журналистка Наташа Стойнофф также обнародовала информацию о домогательствах со стороны Трампа. В публикации журнала People она сообщила, что инцидент произошел в декабре 2005 года. В тот период Стойнофф приехала в резиденцию Мар-а-Лаго для проведения интервью с супругами Трамп в честь их первой годовщины свадьбы. По словам журналистки, Трамп пригласил ее в одну из комнат, где начал приставать.

Политик неоднократно опровергал выдвинутые обвинения, называя их сфабрикованными. Он также высказывал предположение о том, что американские СМИ целенаправленно распространяют заявления женщин, которые, по мнению миллиардера, пытаются его оговорить, чтобы подорвать доверие общественности к личности Трампа.

Новый виток скандала разгорелся в 2019 году. Писательница Элизабет Кэрролл была колумнистом ряда популярных изданий. В 2019 году она выпустила книгу. Отрывок из произведения был размещен в журнале New York Magazine. В своем произведении Кэрролл утверждает, что в конце 1995 — начале 1996 года стала жертвой насильственных действий со стороны Трампа. Инцидент, по ее словам, произошел в примерочной одного из торговых центров Нью-Йорка. Миллиардер уговорил ее туда пойти, сославшись на поиск подарка для девушки. Элизабет Кэрролл не подавала заявление в полицию, однако поделилась произошедшим с близкими друзьями.

В свою очередь Трамп обвинил Кэрролл во лжи. Политик заявил, что никогда не был с ней знаком лично, а вся эта история связана с пиаром, чтобы успешнее продать свою книгу. Также миллиардер предположил, что она связана с демократами. В ответ на это писательница подала иск против Трампа, обвинив того в клевете.

Позже, в ноябре 2022 года, Кэрролл подала новый иск. На этот раз об изнасиловании. По ее словам, во время насильственных действий над ней, Трамп нанес ей побои.