Прогноз от ученых: какой силы будет магнитная буря 17 ноября 2025

Чего ждать из космоса в понедельник Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Согласно данным, предоставленным экспертами Лаборатории солнечной астрономии, есть средняя вероятность возникновения геомагнитной бури в понедельник, 17 ноября 2025 года. Людям, чувствительным к изменениям геомагнитного фона, рекомендуется придерживаться мер предосторожности и учитывать советы специалистов. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года отмечается повышенная активность в рамках текущего солнечного цикла. 12 ноября: в этот день была зафиксирована мощная магнитная буря, интенсивность которой достигла уровня G4.66. Это самая сильная магнитная буря в текущем году. Причиной данного явления стала солнечная вспышка класса X5.1, вызвавшая выброс корональной массы в направлении Земли. Далее вырисовывается следующая картина:

В утренние часы 14 ноября была зарегистрирована новая слабая солнечная вспышка класса C1.5, которая произошла в области 4274. Пик активности пришелся на 05:32 по московскому времени. Позднее, в 10:44, в той же области 4274 произошла вспышка класса X4.05 — вторая по мощности в текущем году. Ее продолжительность составила менее одного часа. (было непонятно, какое воздействие окажет эта вспышка).

была зарегистрирована новая слабая солнечная вспышка класса C1.5, которая произошла в области 4274. Пик активности пришелся на 05:32 по московскому времени. Позднее, в 10:44, в той же области 4274 произошла вспышка класса X4.05 — вторая по мощности в текущем году. Ее продолжительность составила менее одного часа. (было непонятно, какое воздействие окажет эта вспышка). 15 ноября в 00:22 мск в области 4274 обнаружена вспышка класса M1.3, которая продлилась 12 минут. Также были зафиксированы еще 7 вспышек класса C.

в 00:22 мск в области 4274 обнаружена вспышка класса M1.3, которая продлилась 12 минут. Также были зафиксированы еще 7 вспышек класса C. Уже к часу дня по Москве 16 ноября на Солнце произошло 12 вспышек. Самая мощная из них зафиксирована в 10:52, продлилась 40 минут, и получила класс M3.11. Остальные вспышки менее мощные — класса С.

Продолжение после рекламы

Несмотря на то, что источник мощнейших вспышек — область 4274 — уже скрылся за краем солнечного диска, «сигнал мертвой руки» в виде облака плазмы все же достиг Земли. Удар оказался несильным: наблюдались скачки магнитного поля, слабый рост плотности, температуры и скорости плазмы, а геомагнитные индексы оставались в норме.

«Оставляемое областью 4274 Солнце выглядит на редкость пустым и скучным. Так что, если не произойдет никаких неожиданных событий, то приходит мертвый сезон — зима наступает не только на Земле, но и на Солнце», — комментируют ситуацию ученые.

Прогноз магнитной бури 17 ноября 2025

По данным прогноза, подготовленного Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность того, что 17 ноября 2025 года произойдет полномасштабная магнитная буря, оценивается в 61%. Вероятность возникновения менее выраженных геомагнитных возмущений составляет 25%, в то время как шансы на полностью спокойное состояние магнитосферы оцениваются в 14%.

По прогнозам специалистов, в течение ближайших часов планетарный индекс геомагнитной активности Kp достигнет отметки 5, что свидетельствует о волнениях магнитосферы. Стоит отметить, что о магнитных бурях говорят при достижении индексом значения 5 и более высоких отметок, значит землян ждет магнитная буря уровня G1.0.

Изучение дополнительных показателей свидетельствует об относительной устойчивости обстановки: ожидаемая величина Ap-индекса на предстоящие сутки достигает отметки 10, в то время как интенсивность потока солнечного радиоизлучения F10.7 оценивается на уровне 170. Анализ параметров свидетельствует о том, что даже при дальнейшем развитии процессов их воздействие останется незначительным и будет наблюдаться главным образом в районах, приближенных к полярным широтам.

Эксперты указывают на то, что у большинства населения магнитные бури не вызывают негативных последствий для самочувствия и здоровья. Тем не менее у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем могут сохраняться остаточные симптомы после экстремальной магнитной бури, которая произошла 12 ноября.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Специалисты высказывают мнение о том, что наблюдаемая в настоящее время магнитная буря может оказаться не единственной в текущем месяце. Долгосрочный прогноз свидетельствует о том, что:

В период с 18 по 23 ноября ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с эпизодическими небольшими возмущениями магнитосферы.

ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с эпизодическими небольшими возмущениями магнитосферы. В период с 28 ноября по 4 декабря прогнозируется значительное увеличение геомагнитной активности, что может стать причиной возникновения магнитной бури слабой интенсивности.

прогнозируется значительное увеличение геомагнитной активности, что может стать причиной возникновения магнитной бури слабой интенсивности. В середине декабря прогнозируется постепенная нормализация геомагнитной обстановки и снижение уровня активности.

Продолжение после рекламы

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Необходимо иметь в виду, что прогноз на продолжительный временной интервал способен включать в себя определенные неточности. Лицам, восприимчивым к метеорологическим колебаниям, следует заблаговременно изучить прогноз погоды и выяснить, существует ли вероятность шторма в обозримом будущем.

Какие симптомы возникают при магнитных бурях

Геомагнитные бури, рождающиеся от всплесков на Солнце, способны влиять на самочувствие даже при невысокой интенсивности. Потоки заряженных частиц, достигая Земли, вызывают колебания ее магнитного поля. Эти изменения особенно ощущают метеозависимые люди, причем не только старшего возраста, но и молодые, не имеющие выраженных проблем со здоровьем.

Нередко появляются головные боли разной интенсивности, иногда переходящие в мигрень. Со стороны сердечно-сосудистой системы возможно учащенное сердцебиение, нестабильность артериального давления, общий дискомфорт в области сердца. Многие отмечают выраженную слабость, апатию, снижение концентрации внимания и быструю утомляемость.

Под влиянием магнитных возмущений могут возникать различные реакции организма Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Не остается в стороне и психоэмоциональное состояние. Характерны повышенная раздражительность, беспричинная тревога, нарушения сна. У некоторых людей обостряются хронические заболевания, особенно связанные с суставами и сосудами.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Хотя магнитная буря, которая ожидается 17 ноября, не представляет значительной опасности, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать ее потенциально негативное влияние на организм. Основная цель — снизить нагрузку на организм и поддержать его ресурсы.

В питании рекомендуется ограничить тяжелую, соленую и жирную пищу, а также кофеин и алкоголь. Вместо них лучше включить в меню продукты, богатые калием и магнием, — бананы, орехи, зелень, сухофрукты и цельнозерновые каши.

Физическую активность лучше свести к умеренной. Интенсивные тренировки желательно заменить на неспешные прогулки, дыхательные практики или легкую растяжку. Это помогает нормализовать кровообращение и снять напряжение.

Особое внимание стоит уделить эмоциональному покою. В эти дни важно избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и повышенных нагрузок. Помогают восстановить баланс спокойный сон не менее 7–8 часов, чтение, медитация или просто тихий отдых.