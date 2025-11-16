Логотип РИА URA.RU
Свердловчанина насмерть сбили на трассе под Екатеринбургом

16 ноября 2025 в 15:22
На одежде погибшего не было световозвращающих элементов (архивное фото)

Фото: Евгений Соколов © URA.RU

В ночь на 16 ноября в Полевском районе на трассе «Полевской — село Мраморское» насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Предварительно, 45-летний водитель автомобиля Kia Sportage, житель Полевского, совершил наезд на пешехода. Со слов водителя, при переключении света фар с ближнего на дальний он внезапно заметил пешехода, стоявшего по центру проезжей части попутного направления», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Пешеход погиб на месте до приезда медиков, его личность устанавливается. Водитель имеет 18-летний стаж вождения, но ранее 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Как показала проверка, на момент аварии мужчина был трезв.

Подобное смертельное ДТП произошло ранее в Качканаре. Водитель в темноте не заметил идущего вдоль трассы пешехода.

