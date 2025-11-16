Потерпеть еще пару лет: россиян обрадовали снижением магнитных бурь к 2030 году

Солнечная активность достигла пика в августе 2025 года и теперь будет постепенно снижаться до минимума к 2030 году Фото: Создано в Midjourney

Солнечная активность достигла максимума в августе 2025 года и теперь будет постепенно снижаться. К 2029-2030 годам Солнце войдет в фазу минимальной активности, что положительно скажется на работе энергосистем и самочувствии метеозависимых людей, сообщил эксперт РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.

«Нынешний, 25-й цикл солнечной активности начался в декабре 2019 года и достиг своего пика к августу 2025 года. После этого началось постепенное снижение интенсивности вспышек и корональных выбросов массы», — пояснил кандидат технических наук Святослав Литвинов для RT.

Активность Солнца измеряется по количеству и площади солнечных пятен — областей с мощным магнитным полем. Каждый цикл длится примерно 11 лет, начинаясь с минимума, когда пятен практически нет, и достигая пика, после чего активность снова снижается.

В период минимальной солнечной активности уменьшится количество геомагнитных бурь, снизится нагрузка на системы энергоснабжения и навигации. Это также позволит провести плановое техническое обслуживание спутниковых систем без рисков, связанных с солнечными возмущениями. Период низкой солнечной активности предоставит ученым уникальные возможности для изучения фундаментальных процессов на Солнце и поможет уточнить прогнозы следующего солнечного цикла.