Потерпеть еще пару лет: россиян обрадовали снижением магнитных бурь к 2030 году
Солнечная активность достигла пика в августе 2025 года и теперь будет постепенно снижаться до минимума к 2030 году
Фото: Создано в Midjourney
Солнечная активность достигла максимума в августе 2025 года и теперь будет постепенно снижаться. К 2029-2030 годам Солнце войдет в фазу минимальной активности, что положительно скажется на работе энергосистем и самочувствии метеозависимых людей, сообщил эксперт РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.
«Нынешний, 25-й цикл солнечной активности начался в декабре 2019 года и достиг своего пика к августу 2025 года. После этого началось постепенное снижение интенсивности вспышек и корональных выбросов массы», — пояснил кандидат технических наук Святослав Литвинов для RT.
Активность Солнца измеряется по количеству и площади солнечных пятен — областей с мощным магнитным полем. Каждый цикл длится примерно 11 лет, начинаясь с минимума, когда пятен практически нет, и достигая пика, после чего активность снова снижается.
В период минимальной солнечной активности уменьшится количество геомагнитных бурь, снизится нагрузка на системы энергоснабжения и навигации. Это также позволит провести плановое техническое обслуживание спутниковых систем без рисков, связанных с солнечными возмущениями. Период низкой солнечной активности предоставит ученым уникальные возможности для изучения фундаментальных процессов на Солнце и поможет уточнить прогнозы следующего солнечного цикла.
Несмотря на то что 25-й цикл солнечной активности достиг пика в августе 2025 года и теперь постепенно снижается, в последнее время вновь наблюдается всплеск активности. В середине октября были зафиксированы сильные вспышки, после чего наступила двухнедельная пауза, но затем активность возобновилась. Ученые прогнозируют длительный всплеск солнечной активности с пиком в период с 3 по 9 ноября.
