«Инопланетный корабль» или просто комета: почему 3I/ATLAS не дает уснуть ученым по всему миру

Межзвездный космический объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию. В частности, вокруг него было обнаружено сильное излучение, мощность которого превышает обыкновенное в несколько раз.

Помимо этого, за этим объектом уже неоднократно наблюдались и другие странности, из-за чего некоторые ученные называли его «инопланетным кораблем». Астрономов смущала его траектория, странное ускорение и радиосигнал, который 3I/ATLAS издал в начале ноября. Какие аномалии наблюдались у межзвездного объекта — в материале URA.RU.

3I/ATLAS испускает сильное излучение

Астрономы из Гарвардского университета заметили странное излучение от объекта 3I/ATLAS, который в миллион раз сильнее обычных комет. Они не могут объяснить природу этого явления.

«Физика, лежащая в основе антихвоста 3I/ATLAS, неясна. Для естественной кометы это может быть связано с выбросом гигантских пылевых частиц с эффективным радиусом около 100 микрометров. Эти частицы в миллион раз массивнее типичной пыли микрометрового размера», — указано в сообщении ученого Ави Леба.

Самый крупный объект, что наблюдали ученые

3I/ATLAS движется по гиперболической орбите. В связи с чем он покинет солнечную систему со временем. Это следует из данных NASA и ESA.

К тому же, согласно данным с обсерватории Веры Рубин, диаметр ядра объекта составляет приблизительно 10–20 километров. Это позволяет считать его самым крупным из всех межзвездных объектов, которые удалось наблюдать ученым.

Помимо этого, астрономы заметили в туманном окружении ядра объекта необычно высокое содержание CO2 по отношению к воде. Эта деталь дает шанс предположить, что 3I/ATLAS сформировался в очень холодной среде.

Аномальное ускорение

3I/ATLAS отклонился от чисто гравитационной траектории благодаря небольшому ускорению. Ави Леб предположил, что это могло произойти благодаря возможной работе «технических двигателей» или управляемых струй.

Тем временем другая группа астрофизиков нашли объяснение этой аномалии. По их словам, ускорение объясняется выделением газа CO2.

От 3I/ATLAS исходит странный сигнал

В ноябре ученые обнаружили, что 3I/ATLAS издал радиосигнал. Он был принят радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — указано в сообщении. Оно было опубликовано в иностранном портале «The Astronomer»s Telegram.

Что известно о 3I/ATLAS

Межзвездное тело, похожее на комету и получившее обозначение 3I/ATLAS или C/2025 N1 (ATLAS), было обнаружено 1 июля 2025 года одноименным телескопом — ATLAS. Ученые полагают, что этот объект прибыл из другой звездной системы. Диаметр комы (облака газа и пыли вокруг ядра) объекта составляет примерно 24 километра.

Впервые 3I/ATLAS заметили в области, где пересекаются созвездия Змеи и Стрельца, вблизи эклиптической плоскости. После этого обсерватории и астрономы-любители стали анализировать более ранние астрономические снимки, чтобы расширить период наблюдений за 3I/ATLAS и более точно определить параметры его траектории.

Минимальное расстояние от объекта до Земли — 268 млн км. Это почти в два раза превышает расстояние до Солнца.