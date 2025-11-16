Логотип РИА URA.RU
В аэропорту Салехарда массово задерживаются рейсы

16 ноября 2025 в 19:38
Рейс в Санкт-Петербург задержан более чем на четыре часа

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Салехарда 16 ноября произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, откладываются вылеты в Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск, а также задерживается прибытие рейса из Новосибирска.

«Рейс РГ 298, Салехард — Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, вылет 16:00. Задержан», — сообщается на официальном сайте аэропорта Салехарда.

Согласно информации с онлайн-табло, рейс, который должен был отправиться в Санкт-Петербург с промежуточной посадкой в Ханты-Мансийске в 16:00, теперь ожидается к вылету в 20:20. Рейс из Новосибирска задерживается на три часа: вместо 16:00 самолет ожидается в 19:06.

