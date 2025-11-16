В аэропорту Салехарда массово задерживаются рейсы
Рейс в Санкт-Петербург задержан более чем на четыре часа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Салехарда 16 ноября произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, откладываются вылеты в Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск, а также задерживается прибытие рейса из Новосибирска.
«Рейс РГ 298, Салехард — Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, вылет 16:00. Задержан», — сообщается на официальном сайте аэропорта Салехарда.
Согласно информации с онлайн-табло, рейс, который должен был отправиться в Санкт-Петербург с промежуточной посадкой в Ханты-Мансийске в 16:00, теперь ожидается к вылету в 20:20. Рейс из Новосибирска задерживается на три часа: вместо 16:00 самолет ожидается в 19:06.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!