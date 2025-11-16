В аэропорту Салехарда массово задерживаются рейсы

Рейс в Санкт-Петербург задержан более чем на четыре часа

В аэропорту Салехарда 16 ноября произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, откладываются вылеты в Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск, а также задерживается прибытие рейса из Новосибирска.

Согласно информации с онлайн-табло, рейс, который должен был отправиться в Санкт-Петербург с промежуточной посадкой в Ханты-Мансийске в 16:00, теперь ожидается к вылету в 20:20. Рейс из Новосибирска задерживается на три часа: вместо 16:00 самолет ожидается в 19:06.