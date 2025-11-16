Полицейские Челябинска помогли оперативно оформить гражданке Германии разрешение на временное проживание в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Челябинские полицейские помогли соотечественнице, много лет проживавшей в Германии, вернуться на родину. В Челябинске у нее проживает дочь и внуки. Женщина получила разрешение на временное проживание в России по указу президента № 702 от 19 августа 2024 года», — говорится в telegram-канале «МВД МЕДИА»