Общество

Жительница Германии получила разрешение на проживание в Челябинске. Видео

16 ноября 2025 в 19:53
Челябинские полицейские оформили гражданке Германии разрешение на временное проживание в РФ

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полицейские Челябинска помогли оперативно оформить гражданке Германии разрешение на временное проживание в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. 

«Челябинские полицейские помогли соотечественнице, много лет проживавшей в Германии, вернуться на родину. В Челябинске у нее проживает дочь и внуки. Женщина получила разрешение на временное проживание в России по указу президента № 702 от 19 августа 2024 года», — говорится в telegram-канале «МВД МЕДИА»

В торжественной обстановке начальник миграционного отдела полиции УМВД «Советский» Светлана Репина лично вручила документ, цветы и пожелала успехов на родной земле. Гражданка Германии поблагодарила сотрудников за помощь в оформлении документов.

