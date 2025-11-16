Сидящий в СИЗО украинский олигарх намекнул на причастность Зеленского к разработке схемы откатов

По словам олигарха, Миндич сбежал из Украины, так как опасался, что его могут ликвидировать организаторы коррупционной схемы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Находящийся с сентября 2023 года в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (включен в российский перечень экстремистов и террористов) в ходе судебного заседания выразил сомнения относительно причастности Тимура Миндича — близкого друга Владимира Зеленского — к созданию коррупционной схемы с выплатой откатов на сумму в 100 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», — заявил Коломойский. Он предположил, что Миндич мог покинуть Украину, опасаясь устранения со стороны настоящих организаторов коррупционной схемы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Коломойский мог стать информатором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в деле о коррупции в сфере энергетики. До обнародования скандальных данных олигарх несколько недель ездил на допросы в НАБУ и говорил знакомым, что с Зеленским «скоро будет покончено». Кроме того, в мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому обвинение в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний — адвоката Сергея Карпенко — в 2003 году. Суд лишил Коломойского возможности внести залог для выхода из СИЗО.

Продолжение после рекламы

10 ноября НАБУ начало спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото сумок с иностранной валютой, найденными во время обысков, их сумма официально не разглашается.

По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, обыски были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». «Украинская правда» писала, что НАБУ также посетило место пребывания Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского. По данным следствия, средства от хищений легализовывались через киевский офис. После обысков НАБУ предъявило обвинения сразу семи лицам, включая Миндича и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции. Рада должна утвердить его отставку и отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики.

В связи с коррупционным скандалом в Киеве на площади Независимости состоялся митинг. Участники акции выступили с требованием отправить в отставку президента Владимира Зеленского и призвали граждан Украины организовывать аналогичные мероприятия в других городах. Несмотря на мирный характер протестной акции, ее участники заявили о намерении проводить митинги на регулярной основе — каждую неделю.