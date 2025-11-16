Логотип РИА URA.RU
Курганцы переживают за судьбу собаки, которая обгорела на пожаре

16 ноября 2025 в 20:03
Пожар в Кургане потушили 16 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Из дома на улице Профсоюзной в Кургане, где был крупный пожар, спаслась собака. У нее обгорела мордочка. За судьбу пострадавшего животного переживают горожане. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Собака выбежала из огня на улицу с обгоревшей мордочкой. Она каталась по асфальту, а люди проходили мимо, чтобы посмотреть на пожарище. Очень жаль пострадавшее животное, в глазах которого были боль и мучение», — сообщил горожанин.

Подписчики telegram-канала «Курганистан» написали в комментариях под постом о пожаре, что также видели собаку. Одна из горожанок хотела помочь животному, но не смогла ее найти.

Пожар в доме на улице Профсоюзной удалось потушить. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии (2)
  • Свой
    16 ноября 2025 20:15
    Помогите собачке!
  • Иван
    16 ноября 2025 20:06
    Собака крупная хорошая, она будет жить - у ней в глазах были слёзы. Но люди шли поглазеть на пожар...
