Курганцы переживают за судьбу собаки, которая обгорела на пожаре
Пожар в Кургане потушили 16 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из дома на улице Профсоюзной в Кургане, где был крупный пожар, спаслась собака. У нее обгорела мордочка. За судьбу пострадавшего животного переживают горожане. Об этом URA.RU рассказал местный житель.
«Собака выбежала из огня на улицу с обгоревшей мордочкой. Она каталась по асфальту, а люди проходили мимо, чтобы посмотреть на пожарище. Очень жаль пострадавшее животное, в глазах которого были боль и мучение», — сообщил горожанин.
Подписчики telegram-канала «Курганистан» написали в комментариях под постом о пожаре, что также видели собаку. Одна из горожанок хотела помочь животному, но не смогла ее найти.
Пожар в доме на улице Профсоюзной удалось потушить. Причины возгорания устанавливаются.
- Свой16 ноября 2025 20:15Помогите собачке!
- Иван16 ноября 2025 20:06Собака крупная хорошая, она будет жить - у ней в глазах были слёзы. Но люди шли поглазеть на пожар...