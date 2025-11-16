Курганцы переживают за судьбу собаки, которая обгорела на пожаре

Пожар в Кургане потушили 16 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Из дома на улице Профсоюзной в Кургане, где был крупный пожар, спаслась собака. У нее обгорела мордочка. За судьбу пострадавшего животного переживают горожане. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Собака выбежала из огня на улицу с обгоревшей мордочкой. Она каталась по асфальту, а люди проходили мимо, чтобы посмотреть на пожарище. Очень жаль пострадавшее животное, в глазах которого были боль и мучение», — сообщил горожанин.

Подписчики telegram-канала «Курганистан» написали в комментариях под постом о пожаре, что также видели собаку. Одна из горожанок хотела помочь животному, но не смогла ее найти.

