Скорая забрала двух екатеринбуржцев после аварии на АЗС. Фото
По факту ДТП проводится проверка
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге на выезде с АЗС на перекрестке переулка Полевской тракт и улицы Перспективной произошла авария, в результате которой два человека были госпитализированы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Предварительно, водитель автомобиля Volvo, выезжая со второстепенной дороги со стороны автозаправочной станции, не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo Matiz, который следовал по главной дороге», — рассказали в telegram-канале ведомства. Водителя и пассажира Matiz с травмами головы и ушибами забрала скорая помощь.
Накануне в Екатеринбурге столкнулись сразу три иномарки. Как стало известно позже, двое из участников ДТП были пьяны.
Кадры с места ДТП
Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области
