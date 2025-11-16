Один человек пострадал в ДТП с возгоранием автомобиля в тюменском селе
Автомобиль «Ниссан» съехал в кювет и загорелся
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В селе Аромашево (Тюменская область) 16 ноября на улице Луговой произошло ДТП. Об этом сообщили в МЧС Тюменской области. Автомобиль «Ниссан» съехал в кювет и загорелся, один человек получил травмы.
«Во втором часу дня 16 ноября поступило сообщение о ДТП в селе Аромашево на улице Луговой. По предварительной информации, автомобиль „Ниссан“ съехал в кювет и загорелся», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!