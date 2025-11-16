Логотип РИА URA.RU
Один человек пострадал в ДТП с возгоранием автомобиля в тюменском селе

16 ноября 2025 в 20:20
Автомобиль «Ниссан» съехал в кювет и загорелся

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В селе Аромашево (Тюменская область) 16 ноября на улице Луговой произошло ДТП. Об этом сообщили в МЧС Тюменской области. Автомобиль «Ниссан» съехал в кювет и загорелся, один человек получил травмы.

«Во втором часу дня 16 ноября поступило сообщение о ДТП в селе Аромашево на улице Луговой. По предварительной информации, автомобиль „Ниссан“ съехал в кювет и загорелся», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля.

