В НАТО сочли «Буревестник» серьезной угрозой

В НАТО испугались российскую ракету «Буревестник» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

НАТО расценивает российскую ракету «Буревестник» как серьезную угрозу. Как сообщило издание Bild со ссылкой на секретный отчет, модернизация ядерного арсенала России завершена.

«Раскрыт секретный документ НАТО: новое супероружие Путина „Буревестник“ <...> Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — пишет Bild, отмечая, что теперь модернизация ядерного арсенала России завершена. В НАТО считают, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой готова к развертыванию и представляет опасность для альянса.

Как пишет Euronews, из-за чрезвычайной дальности и маневренности ракет существующие проблемы НАТО усугубятся. В секретных материалах указывается, что развертывание Россией определенной системы создаст для НАТО угрозу, справиться с которой будет крайне затруднительно.

Опасность «Буревестника» связана с его высокой маневренностью и возможностью запуска с мобильных пусковых установок. Как заявил президент России Владимир Путин, при недавнем испытании ракеты альянс убедился, что равных «Буревестнику» в точности нет. РФ опередила своих конкурентов в разработках современного оружия.