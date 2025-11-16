В НАТО сочли «Буревестник» серьезной угрозой
В НАТО испугались российскую ракету «Буревестник»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
НАТО расценивает российскую ракету «Буревестник» как серьезную угрозу. Как сообщило издание Bild со ссылкой на секретный отчет, модернизация ядерного арсенала России завершена.
«Раскрыт секретный документ НАТО: новое супероружие Путина „Буревестник“ <...> Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — пишет Bild, отмечая, что теперь модернизация ядерного арсенала России завершена. В НАТО считают, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой готова к развертыванию и представляет опасность для альянса.
Как пишет Euronews, из-за чрезвычайной дальности и маневренности ракет существующие проблемы НАТО усугубятся. В секретных материалах указывается, что развертывание Россией определенной системы создаст для НАТО угрозу, справиться с которой будет крайне затруднительно.
Опасность «Буревестника» связана с его высокой маневренностью и возможностью запуска с мобильных пусковых установок. Как заявил президент России Владимир Путин, при недавнем испытании ракеты альянс убедился, что равных «Буревестнику» в точности нет. РФ опередила своих конкурентов в разработках современного оружия.
Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» (9М730), разработанная в России, является первым в мире образцом вооружения данного класса с ядерной энергетической установкой. О данном оружии впервые сообщил Владимир Путин в 2018 году.
