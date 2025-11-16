Логотип РИА URA.RU
Семьи Тюменской области получили награды за долгие годы брака

17 ноября 2025 в 00:16
Фото: Илья Московец © URA.RU

Тридцать семь супружеских пар из Ялуторовского района (Тюменская область) получили государственные награды за долголетний брак. Церемония награждения прошла в Петелинском Центре культуры и досуга. Об этом сообщает telegram-канал «МегаТюмень».

«„Золотые пары“ в Ялуторовске наградили тюменские семьи, отметившие круглые свадебные даты», — пишут в посте. Всего на сцену для вручения наград поднялись 37 пар.

Юбиляры, отметившие в 2025 году «золотые» (50 лет), «изумрудные» (55 лет), «бриллиантовые» (60 лет) и «железные» 65-летия совместной жизни, получили памятные медали и благодарственные письма от губернатора Тюменской области Александра Моора. Мероприятие было организовано для чествования семей, сумевших сохранить любовь и уважение на протяжении десятилетий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий, в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Тюменскую область представили две выдающиеся семьи: Мартюшовы, которые уже более полувека (с 1968 года) трудятся на заводе «Тюменские моторостроители», и семья Кетовых с впечатляющим общим трудовым стажем в 452 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

