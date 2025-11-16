Семьи Тюменской области получили награды за долгие годы брака

Всего на сцену для вручения наград поднялись 37 пар Фото: Илья Московец © URA.RU

Тридцать семь супружеских пар из Ялуторовского района (Тюменская область) получили государственные награды за долголетний брак. Церемония награждения прошла в Петелинском Центре культуры и досуга. Об этом сообщает telegram-канал «МегаТюмень».

«„Золотые пары“ в Ялуторовске наградили тюменские семьи, отметившие круглые свадебные даты», — пишут в посте. Всего на сцену для вручения наград поднялись 37 пар.

Юбиляры, отметившие в 2025 году «золотые» (50 лет), «изумрудные» (55 лет), «бриллиантовые» (60 лет) и «железные» 65-летия совместной жизни, получили памятные медали и благодарственные письма от губернатора Тюменской области Александра Моора. Мероприятие было организовано для чествования семей, сумевших сохранить любовь и уважение на протяжении десятилетий.

