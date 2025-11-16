Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Глава МО Сирии принял в Дамаске замминистра обороны России

17 ноября 2025 в 00:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Военные делегации обсудили направления сотрудничества между Сирией и РФ

Военные делегации обсудили направления сотрудничества между Сирией и РФ

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра встретился в Дамаске с российской делегацией во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщило сирийское ведомство.

«В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества. В том числе укрепление механизмом координации на основе общих интересов и стремлений обеих стран», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минобороны Сирии.

Ранее сообщалось, что в Москву с официальным визитом прибыл временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали реструктуризацию двухсторонних отношений между странами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал