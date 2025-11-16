Поп-группа Reflex застряла в Коми из-за переносов авиарейса

Поп-группа Reflex уже более двух суток не может покинуть Усинск (Республика Коми) и вернуться в Москву из-за неоднократных переносов рейса. Об этом сообщил президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин.

«„ЮТэйр“ продает билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на какие-то непонятные обстоятельства и уже трижды перенося рейс. На задержку на трое суток мы никак не рассчитывали. Пока Reflex находится в Усинске, по-прежнему не имея возможности вылететь в Москву», — отметил Тюрин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».