Курганцы просят добавить автобусный маршрут через Пригородный вокзал

17 ноября 2025 в 00:17
Жители Кургана просят пустить автобус через Пригородный вокзал от Западного до Керамзитного

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана просят добавить автобусный маршрут через Пригородный вокзал. По их словам, после транспортной реформы добираться до нужных мест стало сложнее. Обращение опубликовано на портале «Обратись».

«Рассмотрите, пожалуйста, возможность маршрута „поселок Западный по улице Бажова — поселок Керамзитный“ через Пригородный вокзал. После транспортной реформы нет возможности доехать из Западного до Пригородного вокзала. Реформа должна проводиться для удобства граждан — налогоплательщиков, за чьи налоги она была проведена», — указано в обращении.

По сообщению департамента развития городского хозяйства, маршрутное расписание и сеть составлены согласно требованиям законодательства, с учетом экономического обоснования и пассажиропотока, сложившегося в разных направлениях города. В имеющуюся маршрутную сеть вносить изменения пока не планируется. Предложение горожан примут к сведению и учтут в дальнейшей работе.

Ранее жители Кургана высказывали недовольство работой общественного транспорта. Горожане жаловались на тесноту и духоту в автобусах. После этого на маршрут №66 были добавлены автобусы среднего и большого класса.

