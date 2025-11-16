Кадыров: собор крестителя Руси построят в Грозном
В Грозном прошла церемония закладки капсулы под строительство собора
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Путинском районе Грозного прошла церемония закладки капсулы под строительство Владимирского собора. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Сегодня на территории нового района имени президента России Владимира Путина состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство собора, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру — крестителю Руси», — написал глава республики в своем telegram-канале. По его словам, Владимирский собор станет одним из ключевых объектов нового района и важным шагом в развитии его инфраструктуры.
В сообщении отмечается, что площадь собора составит более 440 квадратных метров, он сможет вместить свыше 500 человек. Фасад храма с золочеными куполами и высоким крестом выполнят из белого камня. Помимо самого собора, в комплекс войдут здание прихода, воскресная школа и помещение для собраний.
Новый район имени президента России Владимира Путина займет площадь в 200 гектаров. В нем планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети и детские сады. Кадыров сообщал в феврале 2024 года о планах создать этот район, а в сентябре того же года уточнил, что строительство планируют завершить к 2027 году.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.