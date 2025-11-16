Бабушка убитого в Москве мальчика обращалась в органы еще до его смерти

Прокуратура установила, что бабушка убитого мальчика сообщала полиции об опасности, грозящей ее внуку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бабушка убитого в Москве мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы еще до его смерти. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел шестилетнего внука из дома и больше она его не видела», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Московской области. Позднее тело мальчика нашли в квартире в Балашихе, оно находилось на балконе.

На месте обнаружения тела ребенка работу правоохранительных органов координирует Балашихинский городской прокурор. Ранее пресс-служба главного следственного управления СК по Москве сообщала об обнаружении рюкзака в Гольяновском пруду, в котором оказался фрагмент детского тела. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным столичного ГУ МВД, 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, который вел реконструкционные работы, о найденных человеческих останках в водоеме Гольяново. Позднее подмосковное следственное управление сообщало, что в квартире в Балашихе было найдено тело ребенка без головы. Специалисты устанавливают, его ли части тела, которые были найдены в пруду.



