«Факел» опередил «Урал»: как прошел второй день 19-го тура ФНЛ

«Факел» победил и возглавил турнирную таблицу Первой лиги Фото: Александр Стародумов © URA.RU

«Факел» одержал победу над саратовским «Соколом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу воронежского клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Белайди Пуси реализовал пенальти. Победа позволила «Факелу» набрать 42 очка и занять первое место в турнирной таблице. «Урал» из Екатеринбурга теперь идет вторым, отставая от лидера на три очка. Подробнее о том, как прошел второй день 19-го тура Первой лиги — в материале URA.RU.

Тульский «Арсенал» победил на выезде

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уфой». Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. По итогам матча счет составил 2:1 в пользу гостей. Информацию о результатах матча предоставляет официальный сайт Первой лиги.

Победа тульского «Арсенала» стала результатом слаженной игры и реализации ключевых моментов. На 69-й минуте счет в игре открыл защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков. На 75-й минуте полузащитник хозяев Мигран Агеян восстановил равновесие. А уже через четыре минуты нападающий Резиуан Мирзов забил победный мяч, реализовав 11-метровый удар.

Результативная ничья в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Центральный» местный клуб встретился с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра, которая привлекла внимание многочисленных болельщиков, закончилась вничью со счетом 3:3.

Матч получился насыщенным на события: команды демонстрировали атакующий футбол и не боялись рисковать. «Челябинск» выходил вперед, но «КАМАЗ» каждый раз находил силы отыграться. Первый гол на пятой минуте забил нападающий «Челябинска» Гаррик Левин. Уже на 10-й минуте Тимофей Калистратов из «КАМАЗа» сравнял счет. В середине первого тайма команды снова обменялись голами: у хозяев отличился Матвей Урванцев, у гостей — Давид Хубаев. На 30-й минуте Тимур Жамалетдинов из «Челябинска» вновь вывел свою команду вперед. Однако на 85-й минуте Давид Хубаев оформил дубль и помог «КАМАЗу» уйти от поражения.

Разгром в Ярославле

В Ярославле встречались ярославский «Шинник» и «Чайка» из Песчанокопского. Победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.