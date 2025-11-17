Резкое похолодание и редкий снег: какая погода будет в ЯНАО на неделе
Вероятность осадков составит от 5 до 87 процентов
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале последняя неделя лета с 17 по 23 ноября будет сопровождаться преимущественно дождливыми днями. Местами будут грозы, в ночные и утренние часы ожидается туман. По прогнозам синоптиков, в начале недели ночью температура воздуха опустится до +3 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 17 ноября на территории округа облачно. Осадков не ожидается. Ночью в среднем -2, -19 градусов, местами -23. Днем -18, +1», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также местами снег, но днем будет теплее — столбики термометров покажут -5 градусов. В среду резко потеплеет, ночью -15, -6, днем температура воздуха составит от -7 до +1 градусов.
Какая погода будет в Салехарде: 17-23 ноября
Погода в Салехарде будет преимущественно сухая, снег будет только в среду и четверг. Температура воздуха ночью в среднем составит от -22 до -8 градусов, в воскресенье температура воздуха опустится до -22. Днем будет от -18 до -7. Самый теплый день будет в понедельник, а самый морозный — в воскресенье, 23 ноября.
- Понедельник, 17 ноября. Ночь -8, день -7. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер 4-7 м/с.
- Вторник, 18 ноября. Ночь -9, день -7. Облачно, ветер 5-10 м/с.
- Среда, 19 ноября. Ночь -15, день -7. Облачно, снег, ветер 2-3 м/с.
- Четверг, 20 ноября. Ночь -10, день -7. Облачно, снег, ветер 3-5 м/с.
- Пятница, 21 ноября. Ночь -12, день -10. Облачно, ветер 4-6 м/с.
- Суббота, 22 ноября. Ночь -18, день -16. Облачно, ветер 2-3 м/с.
- Воскресенье, 23 ноября. Ночь -22, день -18. Облачно, ветер 2-3 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое
В Новом Уренгое будет похожая ситуация с температурой, но осадки не ожидаются только в понедельник и воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от -23 до -7 градусов. Днем будет от -18 до -2. Самым теплым днем станет четверг, а самым холодным будет воскресенье.
- Понедельник, 17 ноября. Ночь -10, день -6. Облачно, ветер 8-9 м/с.
- Вторник, 18 ноября. Ночь -9, день -5. Облачно, снег, ветер 6-8 м/с.
- Среда, 19 ноября. Ночь -10, день -4. Облачно, снег, ветер 4-6 м/с.
- Четверг, 20 ноября. Ночь -7, день -2. Облачно, снег, ветер 5-6 м/с.
- Пятница, 21 ноября. Ночь -16, день -13. Облачно, снег 6-8 м/с.
- Суббота, 22 ноября. Ночь -19, день -16. Облачно, снег ветер 1-5 м/с.
- Воскресенье, 23 ноября. Ночь -23, день -18. Облачно, ветер 2-3 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 17 по 23 ноября
Погода в Ноябрьске будет переменчивая — начало недели будет прохладным, а в среду столбики термометров поднимутся выше нуля. При этом к концу недели ударят морозы. Температура воздуха ночью в среднем составит от -18 до -2 градусов. Днем будет от -14 до +1. Самым теплым днем станет среда, а вот в конце недели температура воздуха не поднимется выше -14 градусов.
- Понедельник, 17 ноября. Ночь -9, день -8. Переменная облачность, ветер 6 м/с.
- Вторник, 18 ноября. Ночь -7, день -5. Облачно, снег, ветер 6 м/с.
- Среда, 19 ноября. Ночь -6, день +1. Облачно, снег, ветер 4-7 м/с.
- Четверг, 20 ноября. Ночь -2, день -1. Облачно, снег, ветер 7-8 м/с.
- Пятница, 21 ноября. Ночь -10, день -10. Облачно, небольшой снег ветер 7 м/с.
- Суббота, 22 ноября. Ночь -14, день -11. Облачно с прояснениями, кратковременный снег, ветер 3-5 м/с.
- Воскресенье, 23 ноября. Ночь -18, день -14. Облачно, небольшой снег, ветер 6 м/с.
