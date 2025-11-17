Резкое похолодание и редкий снег: какая погода будет в ЯНАО на неделе

Вероятность осадков составит от 5 до 87 процентов Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале последняя неделя лета с 17 по 23 ноября будет сопровождаться преимущественно дождливыми днями. Местами будут грозы, в ночные и утренние часы ожидается туман. По прогнозам синоптиков, в начале недели ночью температура воздуха опустится до +3 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 17 ноября на территории округа облачно. Осадков не ожидается. Ночью в среднем -2, -19 градусов, местами -23. Днем -18, +1», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также местами снег, но днем будет теплее — столбики термометров покажут -5 градусов. В среду резко потеплеет, ночью -15, -6, днем температура воздуха составит от -7 до +1 градусов.

Какая погода будет в Салехарде: 17-23 ноября

Погода в Салехарде будет преимущественно сухая, снег будет только в среду и четверг. Температура воздуха ночью в среднем составит от -22 до -8 градусов, в воскресенье температура воздуха опустится до -22. Днем будет от -18 до -7. Самый теплый день будет в понедельник, а самый морозный — в воскресенье, 23 ноября.

Понедельник, 17 ноября. Ночь -8, день -7. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер 4-7 м/с.

Вторник, 18 ноября. Ночь -9, день -7. Облачно, ветер 5-10 м/с.

Среда, 19 ноября. Ночь -15, день -7. Облачно, снег, ветер 2-3 м/с.

Четверг, 20 ноября. Ночь -10, день -7. Облачно, снег, ветер 3-5 м/с.

Пятница, 21 ноября. Ночь -12, день -10. Облачно, ветер 4-6 м/с.

Суббота, 22 ноября. Ночь -18, день -16. Облачно, ветер 2-3 м/с.

Воскресенье, 23 ноября. Ночь -22, день -18. Облачно, ветер 2-3 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

В Новом Уренгое будет похожая ситуация с температурой, но осадки не ожидаются только в понедельник и воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от -23 до -7 градусов. Днем будет от -18 до -2. Самым теплым днем станет четверг, а самым холодным будет воскресенье.

Понедельник, 17 ноября. Ночь -10, день -6. Облачно, ветер 8-9 м/с.

Вторник, 18 ноября. Ночь -9, день -5. Облачно, снег, ветер 6-8 м/с.

Среда, 19 ноября. Ночь -10, день -4. Облачно, снег, ветер 4-6 м/с.

Четверг, 20 ноября. Ночь -7, день -2. Облачно, снег, ветер 5-6 м/с.

Пятница, 21 ноября. Ночь -16, день -13. Облачно, снег 6-8 м/с.

Суббота, 22 ноября. Ночь -19, день -16. Облачно, снег ветер 1-5 м/с.

Воскресенье, 23 ноября. Ночь -23, день -18. Облачно, ветер 2-3 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 17 по 23 ноября

Погода в Ноябрьске будет переменчивая — начало недели будет прохладным, а в среду столбики термометров поднимутся выше нуля. При этом к концу недели ударят морозы. Температура воздуха ночью в среднем составит от -18 до -2 градусов. Днем будет от -14 до +1. Самым теплым днем станет среда, а вот в конце недели температура воздуха не поднимется выше -14 градусов.