NYP: за драку с командой Махачева бойца Диллона пожизненно отстранили от боев
На бою UFC зрители больше никогда не увидят Диллона Даниса
Фото: Илья Московец © URA.RU
Боец ММА Диллон Данис пожизненно отстранен от участия в турнирах UFC за драку с командой Ислама Махачева. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, пишет New York Post.
«Вы больше никогда не увидите Диллона Даниса на бою UFC», — заявил Уайт. Его слова приводит New York Post.
Поводом для такого решения стала драка, в которую Данис ввязался во время турнира. Известно, что Данис повздороил с командой Махачева, хотя сам не участвовал в боях на турнире.
На турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке, состоялся бой за титул в полусреднем весе. Соперником Ислама Махачева стал Джек Делла Маддалена. По итогам поединка победителем вышел российский спортсмен Махачев, тем самым он стал первым представителем России, завоевавшим два чемпионских титула в этом промоушене.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.