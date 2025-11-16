NYP: за драку с командой Махачева бойца Диллона пожизненно отстранили от боев

На бою UFC зрители больше никогда не увидят Диллона Даниса Фото: Илья Московец © URA.RU

Боец ММА Диллон Данис пожизненно отстранен от участия в турнирах UFC за драку с командой Ислама Махачева. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, пишет New York Post.

«Вы больше никогда не увидите Диллона Даниса на бою UFC», — заявил Уайт. Его слова приводит New York Post.

Поводом для такого решения стала драка, в которую Данис ввязался во время турнира. Известно, что Данис повздороил с командой Махачева, хотя сам не участвовал в боях на турнире.

