Общество

В России втрое снизился уровень бедности

17 ноября 2025 в 05:06
Уровень бедности в России за последние десять лет снизился более чем в полтора раза

Фото: Илья Московец © URA.RU

За последние 30 лет уровень бедности в России сократился почти втрое, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза. Об этом свидетельствуют исследования Президентской академии РАНХиГС.

«За 30 лет бедность в России снизилась почти втрое, а за последние десять лет — более чем в полтора раза — с 13,3 до семи процентов», — приводят итоги РИА Новости. Также с учетом инфляции общие доходы россиян выросли на восемь процентных пунктов.

Опросы РАНХиГС о социальном самочувствии населения показывают, что граждане адаптировались к новым условиям. В сентябре 2025 года три процента респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17 — скорее хорошими, 50 процентов — средними, 20 процентов — скорее плохими и лишь десять — очень плохими.

Особенно высок показатель удовлетворенности своей жизнью у молодежи в возрасте до 34 лет (73 процента) и у жителей малых городов (69 процентов). Результаты исследования «Социально-экономическое положение населения России. Статистические тренды и социологические оценки» были представлены на конференции «Наука для государственного управления» в Президентской академии.


Исследования РАНХиГС подтверждают тенденцию к снижению уровня бедности в России, о которой ранее сообщал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По данным министерства, за 24 года уровень бедности сократился в четыре раза, а в первом квартале 2025 года доля россиян с доходами ниже черты бедности снизилась до восьми процентов. Власти продолжают уделять внимание социальной политике, стремясь, в частности, сократить разрыв между регионами и повысить уровень рождаемости.

