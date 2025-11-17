Логотип РИА URA.RU
«Важна индивидуальность»: дизайнер Ксения Беляева ищет новых лиц для модного показа в Тюмени. Фото

В Тюмени пройдет показ мод с участием непрофессиональных моделей
17 ноября 2025 в 05:21
К участию в показе приглашают женщин ростом от 164 до 180 см

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени 22 ноября пройдет масштабный модный показ «Fashion Wave 2025», для которого организаторы ищут новых моделей без опыта. Об этом сообщает telegram-канал «Культпоход Тюмень».

«22 ноября состоится грандиозное событие в мире моды: Fashion Wave 2025! В Тюмени!Для показа в Тюмени ищу новые лица без опыта, любого возраста», — пишут в посте.

Как рассказала дизайнер и арт-директор Ксения Беляева, к участию в показе приглашаются женщины ростом от 164 до 180 сантиметров и размером одежды от 40 до 48. 

Участницы шоу получат профессиональные фото и видео с подиума, а также смогут поработать с командой фэшн-индустрии. Для участия необходим организационный взнос. «Мне не важен твой возраст и внешность, для меня важна индивидуальность», — отметила Ксения в своем обращении.

Модный показ «Fashion Wave»

Фото: telegram-канал «Культпоход Тюмень»

Ранее URA.RU рассказывало, что модный «кокошник» который носит депутат Госдумы Ксения Горячева и тюменские школьницы не имеет ничего общего с настоящим русским головным убором. «Настоящий кокошник — это гораздо больше, чем просто украшение», — пояснила дизайнер.

