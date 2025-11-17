Трамп анонсировал санкции против любого, кто сотрудничает с Россией

Трамп пригрозил миру новыми санкциями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке законопроекта, который введет жесткие санкции против любых стран, ведущих бизнес с Россией. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время пресс-конференции.

«Они (конгресс) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией», — заявил президент США.

Законопроект, о котором идет речь, пока не принят. Заявление Трампа свидетельствует о возможном ужесточении внешнеполитического курса США в отношении России и ее экономических партнеров.

